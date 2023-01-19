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Политика

Медведев предупредил о последствиях поражения ядерной державы в обычном конфликте

Ведомости

Проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев указал на то, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии союзники Украины будут обсуждать дальнейшую помощь Киеву, при том, что этот же вопрос обсуждался и на экономическом форуме в Давосе. При этом западные страны руководствуются принципом «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», отметил он.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – написал Медведев.

США и страны ЕС поставляют украинской стороне оружие с начала спецоперации 24 февраля 2022 г. 6 января Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,07 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley.

Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд. 18 января представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что Страны ЕС поставили вооружений Украине на сумму 11,5 млрд евро.   

«Ведомости» ранее подсчитали, что на фоне военной операции на Украине и перевооружения в Европе рыночная стоимость крупнейших западных военно-промышленных корпораций выросла за 2022 г. на 21,5%. Их совокупная капитализация увеличилась с $579 млрд в декабре 2021 г. до $703 млрд в декабре 2022 г.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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