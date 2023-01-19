Медведев предупредил о последствиях поражения ядерной державы в обычном конфликте

Медведев указал на то, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии союзники Украины будут обсуждать дальнейшую помощь Киеву, при том, что этот же вопрос обсуждался и на экономическом форуме в Давосе. При этом западные страны руководствуются принципом «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», отметил он.