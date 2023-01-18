Евросоюз поставил Украине вооружений на 11,5 млрд евро
Страны ЕС поставили вооружений Украине на сумму 11,5 млрд евро, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.
«На настоящий момент с учетом Европейского фонда мира и усилий государств – членов Евросоюза на двусторонней основе ЕС в целом смог поставить вооружений Украине на 11,5 млрд», – сказала Массрали (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, из Европейского фонда мира также было выделено 3,1 млрд евро для компенсации странам части военных поставок Украине.
«Ведомости» ранее подсчитали, что на фоне военной операции на Украине и перевооружения в Европе рыночная стоимость крупнейших западных военно-промышленных корпораций выросла за 2022 г. на 21,5%. Их совокупная капитализация увеличилась с $579 млрд в декабре 2021 г. до $703 млрд в декабре 2022 г.
США и страны ЕС поставляют украинской стороне оружие с начала спецоперации 24 февраля 2022 г. 5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что танки Leopard, которые Польша собирается передать Киеву, и другое вооружение Запада не спасут Украину.