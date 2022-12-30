Оборонные корпорации Запада подорожали за год на 22%

На фоне военной операции на Украине и перевооружения в Европе рыночная стоимость крупнейших западных военно-промышленных корпораций выросла за 2022 г. на 21,5%. Их совокупная капитализация увеличилась с $579 млрд в декабре 2021 г. до $703 млрд в декабре 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным Defense News и Tradingview. В рэнкинг вошли 25 компаний, у которых акции торгуются на рынке, военная продукция преобладает в выручке и активно поставлялась Киеву. Тогда как западный корпоративный сектор в целом (S&P 1200) просел за год на 16%, производители вооружений оказались, возможно, главными бенефициарами политического кризиса в Европе.