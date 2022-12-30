Оборонные корпорации Запада подорожали за год на 22%Стоимость топ-25 компаний, поставлявших оружие Киеву, выросла с $579 млрд до $703 млрд
На фоне военной операции на Украине и перевооружения в Европе рыночная стоимость крупнейших западных военно-промышленных корпораций выросла за 2022 г. на 21,5%. Их совокупная капитализация увеличилась с $579 млрд в декабре 2021 г. до $703 млрд в декабре 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным Defense News и Tradingview. В рэнкинг вошли 25 компаний, у которых акции торгуются на рынке, военная продукция преобладает в выручке и активно поставлялась Киеву. Тогда как западный корпоративный сектор в целом (S&P 1200) просел за год на 16%, производители вооружений оказались, возможно, главными бенефициарами политического кризиса в Европе.
Приглашение к наживе
8 декабря в посольстве Украины в Вашингтоне состоялся официальный прием в честь 31-й годовщины вооруженных сил страны. На пригласительной открытке под крестом Генштаба ВСУ и элегантным синим шрифтом, который гласил, что посол Украины Оксана Маркарова и военный атташе Борис Кременецкий «просят доставить удовольствие составить компанию», красовались логотипы военных корпораций Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin в качестве спонсоров мероприятия.
Столь откровенное указание на финансирование «кричало о том, о чем принято молчать»: насколько близки стали крупные военные подрядчики с Украиной и насколько война стала для них объектом наживы, подметило издание Vox, получившее приглашение. «Украинским дипломатам, вероятно, следует хорошенько подумать о том, как они выглядят, устраивая вечеринки с оборонными подрядчиками, которые наживаются на этой ужасной войне», – отметил научный сотрудник Фонда Карнеги Мэтт Дасс в беседе с Vox.