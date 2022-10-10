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Бюджет Украины в 2023 году на 58% профинансируют из-за рубежа

Киев рассчитывает на помощь в $41 млрд, что покроет рост военных расходов и дефицит бюджета
Александр Соколов
Dimitar DILKOFF / AFP

Чистое внешнее финансирование бюджета Украины в 2023 г. планируется на уровне 1,5 трлн грн ($41 млрд), или 58,3% расходов бюджета, следует из проекта закона, который Верховная рада одобрила в первом чтении 7 октября. За девять месяцев 2022 г. оно уже достигло 34,1%, подсчитали «Ведомости» по данным минфина страны о его исполнении. В 2021 г. финансирование из-за рубежа занимало лишь 7% бюджета.

Кто финансирует бюджет Украины

Изначально в этом году за счет внешних заимствований планировалось покрыть лишь 5% госрасходов Украины, следует из закона о бюджете, одобренного в декабре 2021 г. Но, согласно данным об исполнении казны за девять месяцев, доля иностранной поддержки значительно превысила этот уровень.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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