Бюджет Украины в 2023 году на 58% профинансируют из-за рубежа

Чистое внешнее финансирование бюджета Украины в 2023 г. планируется на уровне 1,5 трлн грн ($41 млрд), или 58,3% расходов бюджета, следует из проекта закона, который Верховная рада одобрила в первом чтении 7 октября. За девять месяцев 2022 г. оно уже достигло 34,1%, подсчитали «Ведомости» по данным минфина страны о его исполнении. В 2021 г. финансирование из-за рубежа занимало лишь 7% бюджета.