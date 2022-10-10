Бюджет Украины в 2023 году на 58% профинансируют из-за рубежа

Бюджет Украины в 2023 году на 58% профинансируют из-за рубежаКиев рассчитывает на помощь в $41 млрд, что покроет рост военных расходов и дефицит бюджета
Чистое внешнее финансирование бюджета Украины в 2023 г. планируется на уровне 1,5 трлн грн ($41 млрд), или 58,3% расходов бюджета, следует из проекта закона, который Верховная рада одобрила в первом чтении 7 октября. За девять месяцев 2022 г. оно уже достигло 34,1%, подсчитали «Ведомости» по данным минфина страны о его исполнении. В 2021 г. финансирование из-за рубежа занимало лишь 7% бюджета.
Кто финансирует бюджет Украины
Изначально в этом году за счет внешних заимствований планировалось покрыть лишь 5% госрасходов Украины, следует из закона о бюджете, одобренного в декабре 2021 г. Но, согласно данным об исполнении казны за девять месяцев, доля иностранной поддержки значительно превысила этот уровень.
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