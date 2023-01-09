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Украина получит рекордный пакет военной помощи от США

Запад начинает поставлять Киеву более тяжелую бронетехнику
Алексей Никольский
Передача Украине БМП М2 Bradley в случае ее реализации станет важным шагом в движении к началу поставок украинской стороне современной западной бронетехники / DANIEL MIHAILESCU / AFP

6 января 2023 г. Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,075 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд.

Новый пакет помощи, по сообщению министерства обороны США, разделен на две части. Первая на $2,85 млрд выделена распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance – PDA) из наличия имущества Пентагона. Еще $225 млн выделено по процедуре иностранной военной помощи Foreign Military Financing (FMF), эти средства предназначены для финансирования долгосрочных проектов развития ВСУ.

По линии PDA Украине планируется выделить 50 БМП М2 Bradley, неназываемое количество высокоточных ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS, 100 гусеничных бронетранспортеров М113, 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм М109, 70 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм и другую технику. Также планируется передать неназываемое количество зенитных ракет Sea Sparrow для применения советскими зенитными ракетными комплексами «Бук». Программу адаптации этих ракет к советским комплексам корпорация Reytheon рекламировала еще более 10 лет назад.

Одновременно министерство обороны Франции объявило о передаче Украине неназванного количества (но, видимо, нескольких десятков) колесных разведывательных машин AMX-10 RC со 105-мм пушкой, а немецкие средства массовой информации сообщили о поставках нескольких десятков старых немецких БМП Marder.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных