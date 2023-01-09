Украина получит рекордный пакет военной помощи от США

6 января 2023 г. Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,075 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд.