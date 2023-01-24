СМИ узнали о намерении Вашингтона направить Киеву танки Abrams
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1, пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, отправка «значительного» числа танков может стать частью более широкого дипломатического соглашения с Берлином, который, в свою очередь, отправит Украине свои танки Leopard 2 и одобрит их отправку из арсеналов других западных стран.
Телеканал Sky News Arabia в свою очередь отмечает со ссылкой на источник в Пентагоне, что речь идет об отправке 10 танков, которые, как утверждается, должны убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрить поставки Leopard. При этом Киеву нужно, по оценке собеседника телеканала, 500 танков.
Ранее Германия не раз отказывала Украине в поставках танков. Ожидалось, что решение о передаче вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось.
После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Берлина и заявил, что Варшава готова пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ. В МИД Германии заявили, что не будут препятствовать, если Варшава поставит Киеву имеющиеся у нее танки Leopard 2.
В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта. В Кремле, комментируя дискуссии в НАТО по поводу танков, заявили, что все страны, которые так или иначе накачивают Украину вооружениями, несут за это ответственность.
20 января также стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм и др.