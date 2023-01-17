Медведев назвал позором обсуждение поставок танков Украине на форуме в Давосе

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса», — отметил Медведев.