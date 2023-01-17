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Медведев назвал позором обсуждение поставок танков Украине на форуме в Давосе

Ведомости

Обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе – это позор, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса», — отметил Медведев.

Политик также связал идею Польши о «танковой коалиции» с надеждами на раздел Украины. «Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», — добавил он.

11 января на встрече лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. В Финляндии также допускали передачу небольшого числа танков Украине. Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, странам сначала нужно получить одобрение Берлина.

Всемирный экономический форум в Давосе в 2023 г. проходит с 16 по 20 января. Всего в форуме примут участие 2700 представителей руководства многих стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных