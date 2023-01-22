Моравецкий не исключил создания коалиции стран для передачи Киеву танков без ФРГ
Польша вместе с другими странами может создать коалицию, в случае если Германия не согласится на передачу своих танков Leopard Украине, и пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ, заявил в интервью Polska Agencja Prasowa (PAP) польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоялось заседание контактной группы по оборонной поддержке Украины, однако решение о передаче Украине танков Leopard 2 не было принято. На их экспорт Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены.
Моравецкий, оценивая итоги прошедшей встречи глав оборонных министерств стран – членов НАТО, заявил, что позиция Германии неприемлема. Он указал на то, что с начала боевых действий на Украине прошел почти год, и заявил о наличии «доказательств военных преступлений» армии РФ.
«Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? Кроме того, им не нужно активировать 100%. 30% достаточно. Даже 10% были бы прогрессом. Однако, прежде всего, Берлину не следует ослаблять или саботировать действия других стран», – сказал Моравецкий.
Польский премьер рассказал, что его страна много сделала для поддержки Украины, республика сотрудничает с США, постоянно обсуждаются антироссийские санкции. Однако Германия высказывает опасения в тот момент, когда можно говорить об улучшениях в вопросе поставок Киеву тяжелого вооружения, время тратится на дискуссии, когда «враг на Востоке», рассуждает он.
Политик также ожидает услышать от минобороны ФРГ четкое заявление о поддержке отправки танков на Украину, поскольку глава ведомства отрицал, что страна блокирует передачу Leopard. Моравецкий также рассказал о планах на случай, если Берлин не согласится поддержать Киев или продолжит откладывать свое решение.
«Мы создадим «меньшую коалицию» стран, готовых пожертвовать часть своего современного оборудования и современных танков воюющей Украине <...> Решение поддержать украинскую армию оправдано и политически, и морально. Надеюсь, немцы рано или поздно это поймут. Однако любая страна, которая уже это понимает, обязательно пойдет по стопам Польши», – сказал он.
Ранее Польша заявляла о готовности поставить Киеву 14 обещанных ей Берлином Leopard 2 Украине и без согласия немецких властей. Из стран, где такие танки стоят на вооружении, о желании передать их Украине также заявляла Финляндия.
Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, странам сначала нужно получить одобрение Берлина. В ФРГ также напоминали, что передача танков без ее разрешения будет противозаконной. Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.
О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждали ранее в Кремле, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе и ответу России с использованием более мощного оружия.