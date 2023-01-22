Моравецкий не исключил создания коалиции стран для передачи Киеву танков без ФРГ

20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоялось заседание контактной группы по оборонной поддержке Украины, однако решение о передаче Украине танков Leopard 2 не было принято. На их экспорт Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены.