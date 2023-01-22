Spiegel: Германия может передать Киеву 19 танков Leopard из запасов
Бундесвер мог бы передать Украине 19 танков Leopard из своих запасов, такую поставку можно объединить с другими моделями танков, которые хотят передать европейские страны, сообщает Spiegel.
В распоряжении издания оказалась засекреченная таблица, в которой перечислены имеющиеся у вооруженных сил Германии различные модели танков Leopard. По данным Spiegel, в списке перечислены модели танков по состоянию на начало лета 2022 г. Из него следует, что 19 старых танков могут подходить для поставки в Украину.
«Существование такого списка Leopard также должно заинтересовать нового министра обороны Бориса Писториуса. На конференции сторонников Украины в Рамштайне в пятницу Писториус заявил, что хочет проверить, какие и сколько танков Leopard бундесвера подходят для поставки в Украину», – пишет журнал.
Как пояснил министр, таким образом он намерен подготовиться к моменту, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц «примет политическое решение» о поставке танков. Из списка следует, что Бундесвер располагает 312 танками Leopard 2 различных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в мае прошлого года, а еще один танк был списан. Среди оставшихся 212 моделей фигурируют танки 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, которые, как пишет Spiegel, представляют собой самую современную версию системы вооружения. Кроме того, к концу мая в немецких войсках было 53 танка Leopard 2A7V.
Подходящими для поставки Украине, как отмечается, могут быть 19 моделей Leopard 2A5, однако такие танки используются только на учениях. При этом в случае одобрения поставки правительством ФРГ ее можно будет объединить с моделями Leopard 2 из других европейских стран, в частности, Польши. Собрать такой пакет помощи будет непросто, отмечает издание.
«Большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели Бундесвера имеют электрическое управление. Для поставки на Украину, соглашаются военные, однородный парк был бы преимуществом, так как в противном случае ремонт и обслуживание были бы еще более сложными, а украинские солдаты в идеале должны обучаться на образце», – говорится в статье.
По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.