Spiegel: Германия может передать Киеву 19 танков Leopard из запасов

Как пояснил министр, таким образом он намерен подготовиться к моменту, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц «примет политическое решение» о поставке танков. Из списка следует, что Бундесвер располагает 312 танками Leopard 2 различных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в мае прошлого года, а еще один танк был списан. Среди оставшихся 212 моделей фигурируют танки 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, которые, как пишет Spiegel, представляют собой самую современную версию системы вооружения. Кроме того, к концу мая в немецких войсках было 53 танка Leopard 2A7V.