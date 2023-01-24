Песков предупредил о последствиях в случае поставки немецких танков Украине

В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта. В Кремле, комментируя дискуссии в НАТО по поводу танков, заявили, что все страны, которые так или иначе накачивают Украину вооружениями, несут за это ответственность.