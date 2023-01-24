Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2
Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину», — написал он в Twitter.
11 января президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. После этого в ФРГ напомнили, что передача танков без разрешения Берлина будет противозаконной, поскольку танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства.
Ранее Германия не раз отказывала Украине в поставках танков. Ожидалось, что решение о передаче вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось.
После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Берлина и заявил, что Варшава готова пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ. В МИД Германии заявили, что не будут препятствовать, если Варшава поставит Киеву имеющиеся у нее танки Leopard 2.
В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта. В Кремле, комментируя дискуссии в НАТО по поводу танков, заявили, что все страны, которые так или иначе накачивают Украину вооружениями, несут за это ответственность.