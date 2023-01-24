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Политика

Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

Ведомости

Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину», — написал он в Twitter.

11 января президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. После этого в ФРГ напомнили, что передача танков без разрешения Берлина будет противозаконной, поскольку танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства.

Ранее Германия не раз отказывала Украине в поставках танков. Ожидалось, что решение о передаче вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось.

После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Берлина и заявил, что Варшава готова пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ. В МИД Германии заявили, что не будут препятствовать, если Варшава поставит Киеву имеющиеся у нее танки Leopard 2.

В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта. В Кремле, комментируя дискуссии в НАТО по поводу танков, заявили, что все страны, которые так или иначе накачивают Украину вооружениями, несут за это ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных