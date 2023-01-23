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Песков прокомментировал дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине

Ведомости

Все страны, которые так или иначе накачивают Украину вооружениями, несут за это ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вся эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас: обмен заявлениями между европейскими столицами, Варшава угрожает международной изоляцией Берлину – все это тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет», – отметил представитель Кремля.

По его словам, все страны, которые так или иначе принимают участие в накачке Украины вооружениями и в повышении их технологического уровня, несут за это ответственность. «Расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу», – заключил он.

В Европе наблюдается давление на Германию со стороны США и ряда стран ЕС из-за поставок вооружения Украине. Оно усилилось перед встречей глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне 20 января. Ожидалось, что на ней может быть принято решение о поставках Киеву танков Leopard 2, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. До этого ФРГ не раз отказывала Украине в отправке танков.

В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных