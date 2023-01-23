МИД Польши пригрозил Германии международной изоляцией

Давление на Германию со стороны США и ряда других стран ЕС усилилось перед встречей глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне 20 января. Ожидалось, что на ней может быть принято решение о поставках Киеву танков Leopard 2, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. До этого ФРГ не раз отказывала Украине в отправке танков.