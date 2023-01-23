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Политика

МИД Польши пригрозил Германии международной изоляцией

Ведомости

Германия попадет в международную изоляцию, если не согласится поставить танки Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик Польскому радио.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По словам Мулярчика, «ведется большая игра», которая касается не только конфликта на Украине, но и влияния США в Европе. Он отметил, что Франция и ФРГ «это хорошо понимают».

Давление на Германию со стороны США и ряда других стран ЕС усилилось перед встречей глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне 20 января. Ожидалось, что на ней может быть принято решение о поставках Киеву танков Leopard 2, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. До этого ФРГ не раз отказывала Украине в отправке танков.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии и заявил, что Польша готова пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ. Позже в МИД Германии заявили, что не будут препятствовать, если Варшава поставит Киеву имеющиеся у нее танки Leopard 2. 

В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия. При этом поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных