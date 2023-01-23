МИД Польши пригрозил Германии международной изоляцией
Германия попадет в международную изоляцию, если не согласится поставить танки Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик Польскому радио.
«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По словам Мулярчика, «ведется большая игра», которая касается не только конфликта на Украине, но и влияния США в Европе. Он отметил, что Франция и ФРГ «это хорошо понимают».
Давление на Германию со стороны США и ряда других стран ЕС усилилось перед встречей глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне 20 января. Ожидалось, что на ней может быть принято решение о поставках Киеву танков Leopard 2, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. До этого ФРГ не раз отказывала Украине в отправке танков.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии и заявил, что Польша готова пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ. Позже в МИД Германии заявили, что не будут препятствовать, если Варшава поставит Киеву имеющиеся у нее танки Leopard 2.
В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия. При этом поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины, добавил он.