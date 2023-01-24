Пентагон пока не готов анонсировать поставку танков Украине

«Относительно сообщений в прессе о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине – у меня нет анонсов на данный момент», – отметил Райдер (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «когда и если» США будут готовы объявить о поставке, Пентагон «даст знать».