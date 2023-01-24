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Пентагон пока не готов анонсировать поставку танков Украине

Ведомости

США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Относительно сообщений в прессе о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине – у меня нет анонсов на данный момент», – отметил Райдер (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «когда и если» США будут готовы объявить о поставке, Пентагон «даст знать».

20 января стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм и др.

Издание The Wall Street Journal также писало, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.

Германия ранее сегодня приняла решение поставить Украине боевые танки Leopard, писало издание Der Spiegel. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Ранее сегодня он заявил, что отношения России и Германии могут ухудшиться в случае поставки танков Украине.

Ранее по теме: Медведев заявил, что танки Leopard не спасут Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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