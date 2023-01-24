Пентагон пока не готов анонсировать поставку танков Украине
США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Относительно сообщений в прессе о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине – у меня нет анонсов на данный момент», – отметил Райдер (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «когда и если» США будут готовы объявить о поставке, Пентагон «даст знать».
20 января стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм и др.
Издание The Wall Street Journal также писало, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.
Германия ранее сегодня приняла решение поставить Украине боевые танки Leopard, писало издание Der Spiegel. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.
В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Ранее сегодня он заявил, что отношения России и Германии могут ухудшиться в случае поставки танков Украине.