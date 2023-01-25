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Антонов предупредил, что танки Abrams будут уничтожены в случае их поставки Украине

Ведомости

Отправка американских танков Abrams Украине станет «вопиющей провокацией», а военная техника будет уничтожена российской армией. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова цитирует пресс-служба дипмиссии.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — сказал Антонов, комментируя публикации СМИ о возможной поставке танков Abrams Киеву.

По словам посла, власти США «повышают планку военного содействия» Украине, когда российские военные демонстрируют успехи в ходе проведения спецоперации. Вашингтон пытается нанести РФ стратегическое поражение и ведет с Москвой «войну по доверенности», сделал вывод Антонов.

Он подчеркнул, что оправдать поставку танков словами об «оборонительных вооружениях» у США не получится, и назвал возможный шаг «вопиющей провокацией» в отношении России.

Накануне, 24 января, газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1. Телеканал Sky News Arabia утверждал, что речь идет об отправке 10 танков. Позже в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.

22 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных