Антонов предупредил, что танки Abrams будут уничтожены в случае их поставки Украине

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — сказал Антонов, комментируя публикации СМИ о возможной поставке танков Abrams Киеву.