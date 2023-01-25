El Pais: Испания решила поставить танки Leopard Киеву
Правительство Испании решило присоединиться к поставкам европейских стран немецких боевых танков Leopard Украине, пишет El Pais.
Всего у Испании 347 танков Leopard, при этом 239 – это модель Leopard 2E, произведенная в стране, а остальные 108 – это купленные в 90-е у ФРГ Leopard 2 A4.
Мадрид присоединится к поставкам после того, как разрешение на поставки танков немецкого производства даст Берлин, отмечает издание.
Ранее стало известно, что Германия приняла решение поставить Украине танки Leopard. По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Правительство ФРГ также хочет предоставить разрешение на экспорт Украине танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. При этом Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.
Ожидалось, что решение о передачу вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте».