Газета
Политика

El Pais: Испания решила поставить танки Leopard Киеву

Ведомости

Правительство Испании решило присоединиться к поставкам европейских стран немецких боевых танков Leopard Украине, пишет El Pais.

Всего у Испании 347 танков Leopard, при этом 239 – это модель Leopard 2E, произведенная в стране, а остальные 108 – это купленные в 90-е у ФРГ Leopard 2 A4.

Мадрид присоединится к поставкам после того, как разрешение на поставки танков немецкого производства даст Берлин, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Германия приняла решение поставить Украине танки Leopard. По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Правительство ФРГ также хочет предоставить разрешение на экспорт Украине танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша.

Ранее по теме: Антонов предупредил, что танки Abrams будут уничтожены в случае их поставки Украине

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. При этом Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.

Ожидалось, что решение о передачу вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось.  В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных