Германия решила поставить Украине танки Leopard
Германия приняла решение поставить Украине боевые танки Leopard, передает издание Der Spiegel.
«Решение принято. Германия поставит Украине боевые танки Leopard. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6», – отмечает издание.
В сообщении также говорится, что правительство ФРГ хочет предоставить разрешение на экспорт Украине танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша.
Ранее сегодня Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 Украине. После этого государственный секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд заявил, что Германия рассмотрит обращение Польши в кратчайшие сроки.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. При этом Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.
Ожидалось, что решение о передачу вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось. В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте».