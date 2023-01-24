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Германия решила поставить Украине танки Leopard

Ведомости

Германия приняла решение поставить Украине боевые танки Leopard, передает издание Der Spiegel.

«Решение принято. Германия поставит Украине боевые танки Leopard. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6», – отмечает издание.

В сообщении также говорится, что правительство ФРГ хочет предоставить разрешение на экспорт Украине танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша.

Ранее сегодня Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 Украине. После этого государственный секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд заявил, что Германия рассмотрит обращение Польши в кратчайшие сроки.

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Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. При этом Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.

Ожидалось, что решение о передачу вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось.  В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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