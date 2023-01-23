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Лавров заявил о «почти настоящей» войне Запада против России

Ведомости

Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже почти настоящую, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

«Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», – рассказал Лавров.

Лавров также указал на то, что западные лидеры, участвовавшие в подписании минских соглашений, признали, что соглашения были направлены лишь на выигрыш времени, в течение которого Украину продолжали накачивать оружием для проецирования Киевом угрозы против России.

«Угрозы, напомню, прямо на наших границах... мы долгие годы предупреждали, что нужно выполнить минские договоренности», – сказал он.

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Российские власти прежде неоднократно обвиняли Запад в развязывании против РФ гибридной войны. В частности, в сентябре 2022 г. Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция РФ на международной арене. 20 января посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что взятый США курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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