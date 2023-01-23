Лавров заявил о «почти настоящей» войне Запада против России
Запад ведет против Россию войну не гибридную, а уже почти настоящую, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор.
«Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», – рассказал Лавров.
Лавров также указал на то, что западные лидеры, участвовавшие в подписании минских соглашений, признали, что соглашения были направлены лишь на выигрыш времени, в течение которого Украину продолжали накачивать оружием для проецирования Киевом угрозы против России.
«Угрозы, напомню, прямо на наших границах... мы долгие годы предупреждали, что нужно выполнить минские договоренности», – сказал он.
Российские власти прежде неоднократно обвиняли Запад в развязывании против РФ гибридной войны. В частности, в сентябре 2022 г. Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция РФ на международной арене. 20 января посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что взятый США курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.