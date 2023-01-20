Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России
США развязали гибридную войну против России на ее же территории. Москва не раз предупреждала Вашингтон, что их действия ведут мир к «катастрофическому сценарию». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, приводит его слова пресс-служба дипмиссии.
«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории. Одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Таких денег “оборонка” США не видела даже в годы холодной войны», — отметил Антонов.
Комментируя заявление Белого дома об опасности риторики России в ядерной сфере, посол назвал их «пустопорожними и безответственными». Он подчеркнул, что никто из российских политических и военных руководителей никогда не угрожал применением ядерного оружия.
В то же время Москва постоянно «предупреждает Вашингтон», что взятый им курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию», заявил Антонов. Он добавил, что американские власти к таким сигналам не прислушиваются, и задался вопросом, что еще нужно сделать России, чтобы США «одумались и не допустили ядерного Армагеддона».
Российские власти ранее неоднократно обвиняли Запад в развязывании против РФ гибридной войны. В частности, в сентябре 2022 г. глава МИД Сергей Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция РФ на международной арене.