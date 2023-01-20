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Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России

Ведомости

США развязали гибридную войну против России на ее же территории. Москва не раз предупреждала Вашингтон, что их действия ведут мир к «катастрофическому сценарию». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, приводит его слова пресс-служба дипмиссии.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории. Одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Таких денег “оборонка” США не видела даже в годы холодной войны», — отметил Антонов. 

Комментируя заявление Белого дома об опасности риторики России в ядерной сфере, посол назвал их «пустопорожними и безответственными». Он подчеркнул, что никто из российских политических и военных руководителей никогда не угрожал применением ядерного оружия.

В то же время Москва постоянно «предупреждает Вашингтон», что взятый им курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию», заявил Антонов. Он добавил, что американские власти к таким сигналам не прислушиваются, и задался вопросом, что еще нужно сделать России, чтобы США «одумались и не допустили ядерного Армагеддона». 

Российские власти ранее неоднократно обвиняли Запад в развязывании против РФ гибридной войны. В частности, в сентябре 2022 г. глава МИД Сергей Лавров заявил, что эти действия обрели «беспрецедентный характер». Он отметил, что целью гибридной войны является разрушение российской экономики и стабильности в стране, а также изоляция РФ на международной арене. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных