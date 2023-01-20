Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России

В то же время Москва постоянно «предупреждает Вашингтон», что взятый им курс на поражение России «на поле боя» ведет мир к «катастрофическому сценарию», заявил Антонов. Он добавил, что американские власти к таким сигналам не прислушиваются, и задался вопросом, что еще нужно сделать России, чтобы США «одумались и не допустили ядерного Армагеддона».