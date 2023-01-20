Газета
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого они обсудили ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

По словам Пескова, на совещании Путин также рассказал о своих недавних телефонных разговорах с другими лидерами государств. Помимо этого были затронуты социально-экономические вопросы.

Песков отметил, что на совещании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и др. Премьер-министр Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Туркмении, напомнил Песков.

Сегодня Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств затронули вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере и подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах. 

Ранее по теме: Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Клещеевка в ДНР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных