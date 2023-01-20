Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого они обсудили ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Пескова, на совещании Путин также рассказал о своих недавних телефонных разговорах с другими лидерами государств. Помимо этого были затронуты социально-экономические вопросы.
Песков отметил, что на совещании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и др. Премьер-министр Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Туркмении, напомнил Песков.
Сегодня Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств затронули вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере и подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.