Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации

Сегодня Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств затронули вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере и подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.