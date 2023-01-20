Путин и Токаев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

29 ноября 2022 г. вице-премьер России Александр Новак заявил в кулуарах IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума, что Москва обсуждает с Узбекистаном и Казахстаном создание газового союза для поставок этого вида топлива как между странами, так и для экспорта. По его словам, страны имеют с советских времен «фактически единую газотранспортную систему». За день до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном российским лидером в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере».