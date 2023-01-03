Путин и Токаев обсудили по телефону ТЭК
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поздравили друг друга по телефону с Новым годом и обсудили сотрудничество стран по ряду направлений, включая ТЭК, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Обсуждены также вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс», – говорится в сообщении.
Токаев также поблагодарил Путина за теплый прием во время неформального саммита СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.
В пресс-службе казахстанского лидера подтвердили разговор, подчеркнув, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. Разговор состоялся по инициативе Москвы, добавили там.
В первый день этого саммита лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана встретились в Президентской библиотеке на Сенатской площади, там состоялась официальная часть саммита. Лидеры государств подвели основные итоги уходящего года и обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего сотрудничества.
Во вступительном слове Путин обратил внимание, что перед странами СНГ растет число вызовов, также увеличиваются угрозы безопасности и возникают разногласия внутри содружества. Несмотря на это, страны СНГ «готовы и будут сотрудничать». На второй день главы стран содружества встретились в Русском музее.
28 ноября президент Токаев заявил о высказанном Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ.