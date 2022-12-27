Лидеры СНГ во второй день саммита встретились в Русском музее
Лидеры стран СНГ во второй день традиционного предновогоднего саммита содружества в Санкт-Петербурге приехали в Михайловский дворец, где они осмотрели экспозицию Русского музея и провели неформальный завтрак.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Михайловский дворец на одном Aurus. По информации Telegram-канала «Пул первого», главы государств разместились в пригороде Санкт-Петербурга, в Стрельне, а утром Путин «заехал» за своим коллегой.
Российский и белорусский лидеры провели двустороннюю встречу, пока остальные участники саммита приезжали в Русский музей. В ходе этой встречи они договорились «обсудить серьезные дела». Путин также подчеркнул, что находится с Лукашенко в постоянном контакте.
Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На нем собрались главы стран содружества. В частности, в мероприятии принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.
В первый день саммита главы государств встретились в Президентской библиотеке на Сенатской площади, там состоялась официальная часть саммита. Лидеры государств подвели основные итоги уходящего года и обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего сотрудничества.
Во вступительном слове Путин обратил внимание, что перед странами СНГ растет число вызовов, также увеличиваются угрозы безопасности и возникают разногласия внутри содружества. Несмотря на это, страны СНГ «готовы и будут сотрудничать». По его словам, в случае возникновения проблемных вопросов государства стараются решать их сообща и «оказывают друг другу товарищескую помощь».