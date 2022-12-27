Лидеры СНГ во второй день саммита встретились в Русском музее

Во вступительном слове Путин обратил внимание, что перед странами СНГ растет число вызовов, также увеличиваются угрозы безопасности и возникают разногласия внутри содружества. Несмотря на это, страны СНГ «готовы и будут сотрудничать». По его словам, в случае возникновения проблемных вопросов государства стараются решать их сообща и «оказывают друг другу товарищескую помощь».