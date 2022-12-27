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Лидеры СНГ во второй день саммита встретились в Русском музее

Ведомости

Лидеры стран СНГ во второй день традиционного предновогоднего саммита содружества в Санкт-Петербурге приехали в Михайловский дворец, где они осмотрели экспозицию Русского музея и провели неформальный завтрак.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Михайловский дворец на одном Aurus. По информации Telegram-канала «Пул первого», главы государств разместились в пригороде Санкт-Петербурга, в Стрельне, а утром Путин «заехал» за своим коллегой.

Российский и белорусский лидеры провели двустороннюю встречу, пока остальные участники саммита приезжали в Русский музей. В ходе этой встречи они договорились «обсудить серьезные дела». Путин также подчеркнул, что находится с Лукашенко в постоянном контакте.

Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На нем собрались главы стран содружества. В частности, в мероприятии принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.

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В первый день саммита главы государств встретились в Президентской библиотеке на Сенатской площади, там состоялась официальная часть саммита. Лидеры государств подвели основные итоги уходящего года и обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего сотрудничества.

Во вступительном слове Путин обратил внимание, что перед странами СНГ растет число вызовов, также увеличиваются угрозы безопасности и возникают разногласия внутри содружества. Несмотря на это, страны СНГ «готовы и будут сотрудничать». По его словам, в случае возникновения проблемных вопросов государства стараются решать их сообща и «оказывают друг другу товарищескую помощь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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