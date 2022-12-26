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Встречи Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не будет

Ведомости

Проведение трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Неформальный саммит СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На ней соберутся главы стран содружества. В частности, в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

22 декабря стало известно, что Армения отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по мирному договору. Трехсторонние переговоры должны были состояться 23 декабря.

Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора Ереван попросил перенести переговоры. В МИДе Армении пояснили, что в настоящее время приоритетом для министра иностранных дел страны является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора. В ответ на решение отказаться от встречи в российском МИДе выразили сожаление.

Баку 12 декабря уже второй раз с начала месяца перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, соединяющая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.

12 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стали трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, 22 декабря министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов также по телефону обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора. Отмечалось, что Лавров обратил внимание на важность соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении «беспрепятственной» связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных