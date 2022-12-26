Встречи Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не будет
Проведение трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Неформальный саммит СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На ней соберутся главы стран содружества. В частности, в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
22 декабря стало известно, что Армения отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по мирному договору. Трехсторонние переговоры должны были состояться 23 декабря.
Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора Ереван попросил перенести переговоры. В МИДе Армении пояснили, что в настоящее время приоритетом для министра иностранных дел страны является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора. В ответ на решение отказаться от встречи в российском МИДе выразили сожаление.
Баку 12 декабря уже второй раз с начала месяца перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, соединяющая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
12 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стали трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном.
Кроме того, 22 декабря министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов также по телефону обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора. Отмечалось, что Лавров обратил внимание на важность соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении «беспрепятственной» связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.