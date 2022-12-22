В МИДе сообщили об отказе Армении от встречи по мирному договору
Ереван отказался принять участие во встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по мирному договору, сообщила пресс-служба МИД РФ. Встреча была запланирована на 23 декабря.
«Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с. г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве сообщили, что 22 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. «Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе», — сообщает пресс-служба российского МИДа.
Вместе с тем Лавров подчеркнул важность соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении «беспрепятственной» связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.
Пресс-служба МИДа Армении сообщила, что Ереван подтвердил готовность участвовать во встрече в Москве 23 декабря около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора армянская сторона просит перенести эту встречу. В сообщении подчеркнули, что сейчас «приоритет работы» министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна — это решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора. Также сообщается, что Армения направила Азербайджану новые предложения «по документу о нормализации отношений».
Сегодня ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия из-за блокировки представителями Азербайджана Лачинского коридора.
Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
12 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стали трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном.
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 9 декабря заявил, что Ереван и Баку достигли соглашения только по одному пункту мирного договора. Он уточнял, что по остальным пунктам «нет четкого согласия». Секретарь Совбеза Армении говорил, что обсуждения идут по таким вопросам, как Нагорный Карабах, делимитация и демаркация границы и деблокада. Гуманитарные вопросы также входят в обсуждения.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.