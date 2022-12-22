В МИДе сообщили об отказе Армении от встречи по мирному договору

Пресс-служба МИДа Армении сообщила, что Ереван подтвердил готовность участвовать во встрече в Москве 23 декабря около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора армянская сторона просит перенести эту встречу. В сообщении подчеркнули, что сейчас «приоритет работы» министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна — это решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора. Также сообщается, что Армения направила Азербайджану новые предложения «по документу о нормализации отношений».