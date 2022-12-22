Пашинян сообщил о нехватке продовольствия в Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора

10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии. 13 декабря Минобороны РФ сообщало о переговорах российских миротворцев в Нагорном Карабахе с представителями Азербайджана по разблокировке Лачинского коридора.