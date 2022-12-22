Пашинян сообщил о нехватке продовольствия в Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора
В Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия из-за блокировки представителями Азербайджана Лачинского коридора, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора... В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия», – приводит его слова ТАСС.
Армянский премьер также обратил внимание на то, что сотни семей остаются разделенными по разные стороны блокады.
Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии. 13 декабря Минобороны РФ сообщало о переговорах российских миротворцев в Нагорном Карабахе с представителями Азербайджана по разблокировке Лачинского коридора.
20 декабря зампостпреда России при Совбезе ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва рассчитывает на скорейшее возобновление транспортного сообщения в Лачинском коридоре. По словам Евстигнеевой, Москва призывает Ереван и Баку проявлять сдержанность и «воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности».