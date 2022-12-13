В Карабахе второй раз за месяц перекрыли коридор в Армению

В Карабахе второй раз за месяц перекрыли коридор в АрмениюЭто реакция Баку на невозможность подписания мирного договора до конца года
Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрывали трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. Об этом заявил на брифинге глава комиссии по вопросам обороны и безопасности армянского парламента Андраник Кочарян.
По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. 10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии.