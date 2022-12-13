Минобороны сообщило о переговорах с Азербайджаном по Лачинскому коридору
Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведет переговоры с представителями Азербайджана по разблокировке Лачинского коридора – единственной транспортной артерии, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
«Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис», – рассказали в оборонном ведомстве.
12 декабря азербайджанцы второй раз за этот месяц перекрывали трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, сообщал глава комиссии по вопросам обороны и безопасности армянского парламента Андраник Кочарян. В Баку объяснили перекрытие трассы необходимостью проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен, однако сотрудники предприятия и местные жители перекрыли им въезд. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии.
Предыдущее перекрытие этой трассы азербайджанскими гражданами под тем же предлогом контроля за вывозом золота произошло 3 декабря и было урегулировано с помощью российских миротворцев.
В конце октября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
В начале декабря Ереван и Баку обменялись проектами мирного соглашения, однако согласовать удалось, как говорил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, лишь один пункт, касающийся установления дипломатических отношений между двумя странами согласно Венской конвенции.