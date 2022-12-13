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Минобороны сообщило о переговорах с Азербайджаном по Лачинскому коридору

Ведомости

Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведет переговоры с представителями Азербайджана по разблокировке Лачинского коридора – единственной транспортной артерии, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис», – рассказали в оборонном ведомстве.

12 декабря азербайджанцы второй раз за этот месяц перекрывали трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, сообщал глава комиссии по вопросам обороны и безопасности армянского парламента Андраник Кочарян. В Баку объяснили перекрытие трассы необходимостью проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. 

10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен, однако сотрудники предприятия и местные жители перекрыли им въезд. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии.

В Карабахе второй раз за месяц перекрыли коридор в Армению

Это реакция Баку на невозможность подписания мирного договора до конца года

Предыдущее перекрытие этой трассы азербайджанскими гражданами под тем же предлогом контроля за вывозом золота произошло 3 декабря и было урегулировано с помощью российских миротворцев.

​​В конце октября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие. 

В начале декабря Ереван и Баку обменялись проектами мирного соглашения, однако согласовать удалось, как говорил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, лишь один пункт, касающийся установления дипломатических отношений между двумя странами согласно Венской конвенции.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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