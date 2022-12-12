Путин провел телефонный разговор с Алиевым по трехсторонним договоренностям
Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым трехсторонние договоренности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что лидеры двух стран договорились о дальнейших контактах.
В предыдущий раз Путин и Алиев проводили телефонные переговоры 22 и 26 ноября. Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетической сфере. Кроме того, в ходе обоих разговоров были затронуты вопросы реализации достигнутых в конце октября договоренностей лидеров трех государств по ситуации в Нагорном Карабахе.
В конце октября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
9 декабря секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли соглашения только по одному пункту мирного договора. Он уточнил, что речь идет об установлении дипломатических отношений согласно Венской конвенции. По остальным пунктам согласия нет, добавил Григорян.