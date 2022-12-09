Армения и Азербайджан согласовали только один пункт мирного договора
Ереван и Баку достигли соглашения только по одному пункту мирного договора, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«Этот пункт касается установления дипломатических отношений согласно Венской конвенции. По всем остальным пунктам нет четкого согласия», — сообщил Григорян (цитата по «РИА Новости»).
Секретарь Совбеза Армении подчеркнул, что «армянскому народу известны проблемы между Арменией и Азербайджаном». По его словам, обсуждения идут по таким вопросам, как Нагорный Карабах, делимитация и демаркация границы и деблокада. Григорян также добавил, что обсуждаются гуманитарные вопросы.
5 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что республика подготовила и направила армянской стороне очередные комментарии по проекту мирного соглашения. Тогда он допустил, что новый раунд переговоров может состояться до конца года.
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.
В конце октября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.