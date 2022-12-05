В Баку допустили третий раунд переговоров с Ереваном до конца года
Азербайджан подготовил и направил Армении очередные комментарии по проекту мирного соглашения, новый раунд переговоров может состояться уже до конца года, сообщил глава МИДа республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Азербайджан на основе пяти базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне, после этого прошло два раунда переговоров... Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне и является возможным до конца года провести третий раунд переговоров», – рассказал он.
Ранее в МИД Армении заявили, что получили от Баку ответы на предложения о проекте мирного соглашения, направленные ранее, и выразили надежду на скорейшее достижение договоренностей.
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.
В конце октября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
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