Армения получила ответы Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения
Армения получила ответы Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.
«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются. Надеемся на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу», — отметил Мирзоян (цитата по «Арменпресс»).
По его словам, Армения готова в приемлемые сроки организовать встречу премьер-министра республики Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и лидера Франции Эмманюэля Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегом Ильхамом Алиевым, лидеры двух стран обсудили реализацию трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении.
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.
В конце октября Путин, Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
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