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Армения получила ответы Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения

Ведомости

Армения получила ответы Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.

«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются. Надеемся на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу», — отметил Мирзоян (цитата по «Арменпресс»).

По его словам, Армения готова в приемлемые сроки организовать встречу премьер-министра республики Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и лидера Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегом Ильхамом Алиевым, лидеры двух стран обсудили реализацию трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.

В конце октября Путин, Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных