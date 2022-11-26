Путин обсудил с президентом Азербайджана реализацию договоренностей с Арменией
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры двух стран обсудили реализацию трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — сообщили в Кремле.
Путин разговаривал с Алиевым второй раз за неделю. 22 ноября, как сообщали в Кремле, президенты двух стран обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и вопросы практической реализации достигнутых в конце октября договоренностей лидеров трех государств по ситуации в Нагорном Карабахе.
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.
В конце октября Путин, Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.