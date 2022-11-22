Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Также в ходе сегодняшнего телефонного разговора были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в конце октября договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщает пресс-служба Кремля, во время беседы была подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.