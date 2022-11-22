Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, передает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в сообщении.
Также в ходе сегодняшнего телефонного разговора были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в конце октября договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщает пресс-служба Кремля, во время беседы была подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.
17 ноября Путин и Алиев обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.
В конце октября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
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