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Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, передает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Также в ходе сегодняшнего телефонного разговора были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в конце октября договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщает пресс-служба Кремля, во время беседы была подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

17 ноября Путин и Алиев обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.

В конце октября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных