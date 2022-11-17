Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере

В конце октября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.