Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они обсудили сотрудничество в том числе в энергетической сфере передает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении.
В конце октября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сейчас находится с визитом в Азербайджане. На встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым он отметил, что Россия заинтересована в более высоком уровне сотрудничества с Азербайджаном, хочет наполнить его новым содержанием и конкретными проектами.
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