Страны ОДКБ согласовали проект решения о помощи Армении
Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал проект решения о мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась на заседании.
«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», – приводит его слова «РИА Новости».
Зась указал на практически ежедневные перестрелки на границе Армении и Азербайджана, отметив, что усилия республики и других участников по мирному урегулированию ситуации, юридическому оформлению границ и разблокировке транспортных коммуникаций играют положительную роль.
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.
В начале ноября Пашинян сообщил о предложении России оставить вопрос Карабаха на будущее, Армения, по его словам, согласна с таким подходом.
В конце октября президент РФ Владимир Путин, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
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