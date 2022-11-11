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Пашинян предложил дать Карабаху гарантии и создать демилитаризованную зону

Предложение премьера Армении будет трудно реализовать, уверены эксперты
Владимир Кулагин
Пашинян предлагает отвести войска от армяно-азербайджанской границы и создать там аналогичную зону безопасности / Евгений Разумный / Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании кабинета министров предложил создать демилитаризованные зоны в 3 км вокруг непризнанного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном. По его словам, реализация такого сценария сведет к минимуму потребность в существовании у Нагорного Карабаха своей армии.

Официальной реакции Азербайджана на момент публикации не последовало.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных