Пашинян предложил дать Карабаху гарантии и создать демилитаризованную зону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании кабинета министров предложил создать демилитаризованные зоны в 3 км вокруг непризнанного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном. По его словам, реализация такого сценария сведет к минимуму потребность в существовании у Нагорного Карабаха своей армии.