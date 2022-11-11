Пашинян предложил дать Карабаху гарантии и создать демилитаризованную зону

Пашинян предложил дать Карабаху гарантии и создать демилитаризованную зонуПредложение премьера Армении будет трудно реализовать, уверены эксперты
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании кабинета министров предложил создать демилитаризованные зоны в 3 км вокруг непризнанного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном. По его словам, реализация такого сценария сведет к минимуму потребность в существовании у Нагорного Карабаха своей армии.
Официальной реакции Азербайджана на момент публикации не последовало.
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