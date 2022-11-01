Россия примиряет Армению и Азербайджан

В Сочи 31 октября состоялось три встречи. Вначале Владимир Путин поговорил с Николом Пашиняном, затем с Ильхамом Алиевым. Затем прошла трехсторонняя встреча, которая закончилась поздно вечером. По ее итогам президент РФ заявил, что стороны согласовали заявление, но достичь полного согласия по карабахскому вопросу не удалось. Тем не менее, отметил российский лидер, нынешний шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации. По его словам, прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все. Президент подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.