Россия примиряет Армению и Азербайджан

Россия примиряет Армению и АзербайджанВесь понедельник Владимир Путин посвятил этому вопросу
В Сочи 31 октября состоялось три встречи. Вначале Владимир Путин поговорил с Николом Пашиняном, затем с Ильхамом Алиевым. Затем прошла трехсторонняя встреча, которая закончилась поздно вечером. По ее итогам президент РФ заявил, что стороны согласовали заявление, но достичь полного согласия по карабахскому вопросу не удалось. Тем не менее, отметил российский лидер, нынешний шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации. По его словам, прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все. Президент подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.
Кремль около 22.00 опубликовал заявление из нескольких абзацев, из которого следует, что главы трех государств:
отметили ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания;
договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г. (о целях и принципах существования СНГ и признании друг друга в советских границах, в рамках которых нынешняя непризнанная НКР была частью Азербайджанской ССР. – «Ведомости»);
подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией для устойчивого и долгосрочного мира в регионе;
акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между странами для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов;
лидеры Азербайджана и Армении приветствовали готовность России и впредь способствовать нормализации отношений, «обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе».
Достичь прорыва в Сочи не удалось, но стороны подтвердили, что Россия является ключевым игроком в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Важно, что заявление подчеркивает необходимость дальнейшего переговорного процесса, который будет идти при активном участии Москвы, добавляет эксперт.
В открытой части двусторонней встречи с Путиным Пашинян одобрил подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана – на основе территориальной целостности Азербайджана, но с признанием прав армянского населения Нагорного Карабаха.
Армянский премьер отметил, что они никоим образом не противоречат совместному армяно-азербайджанскому заявлению, сделанному 6 октября в Праге при посредничестве ЕС и Турции о признании территориальной целостности друг друга.
Алиев еще в Праге заявлял, что у Еревана нет вопросов по поводу так называемых пяти пунктов, составляющих, по мнению Баку, основу для мирного договора. Они включают признание территориальной целостности друг друга, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитацию границ, а также открытие транспортных коммуникаций. Во время открытой части встречи с Путиным в Сочи Алиев вновь упомянул о пяти пунктах, заявив, что «на этой основе можно достичь нормализации».
29 октября, на съезде своей партии «Гражданский договор», Пашинян заявил, что готов на встрече 31 октября подписать документ, который ляжет в основу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он также говорил о готовности подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе, размещенных в 2020 г. на пять лет, на 10–20 лет.
По словам дипломатического источника «Ведомостей», Вашингтон также выступает за то, чтобы Пашинян окончательно уступил в вопросе признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана в обмен на то, чтобы Баку отказался от выстраивания сухопутного транспортного коридора через армянскую область Зангезур по армянской территории к своему анклаву в Нахичевани.
Такой «размен» использования коридора в Зангезуре на признание Карабаха частью Азербайджана вряд ли возможен, уверен заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Прямая транспортная связь с Нахичеванью и далее – со стратегическим союзником Турцией – является для Азербайджана вторым по важности вопросом после карабахского, говорит эксперт. Пашинян при обсуждении мирного договора сможет говорить уже не о статусе Карабаха, а лишь о судьбе населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики в фактических границах по линиям разграничения. С точки зрения Баку статус этой территории уже решен, полагает Муханов. Поэтому теперь армянский премьер говорит, что готов безо всяких предварительных условий продлевать мандат российским миротворцам, чье присутствие – гарантия безопасности карабахских армян, сказал эксперт.
Если говорить о степени поддержки Пашиняна в Армении, то, конечно, с 2018 г. она значительно упала, сказал Муханов. Но пока у него крепкие позиции и запас прочности, часть которого будет в случае уступок в соглашении с Баку потеряна, говорит эксперт. В среднесрочной перспективе у Пашиняна нет серьезных противников в Армении, их позиции на порядок ниже, уверен Муханов. Но какой-то внутриполитический кризис в Армении вслед за подписанием соглашения с Баку будет неизбежен, считает Муханов.
Сейчас у Пашиняна нет значимых конкурентов, согласен и политтехнолог Евгений Минченко. Его оппоненты – бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян имеют антирейтинг, считает эксперт. Протестные акции противников Пашиняна в связи с итогами войны 2020 г. были безрезультатны, напоминает Минченко.
В контексте с Карабахом и его судьбой, по словам Минченко, есть важная деталь: непризнанная республика пытается получить субъектность и стать стороной переговоров, чтобы будущее НКР не решалось без него, в том числе армянскими властями – и это дополнительная точка политического конфликта. 30 октября парламент непризнанной НКР заявил, что в основе урегулирования карабахского конфликта должен лежать принцип невхождения в состав Азербайджана. Сейчас новые карабахские элиты концентрируются вокруг фигуры бизнесмена Рубена Варданяна, который в ноябре может стать премьером НКР, говорит Минченко. Бизнесмен вполне мог бы стать конкурентом Пашиняна в самой Армении, ведь движение «Страна для жизни», поддерживающая Варданяна, оказалось в топ-3 по результатам местных выборов, говорит политолог.