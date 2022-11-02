Пашинян заявил о предложении России оставить вопрос Карабаха на будущее
Предложения России по Нагорному Карабаху полностью соответствуют политике Армении. Россия предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, и Армения согласна с таким подходом, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает агентство «Новости-Армения».
«Российские коллеги заявили, что, по их мнению, правильным будет на неопределенное время отсрочить вопрос статуса Нагорного Карабаха. Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти статус, который был бы взаимоприемлем для обеих сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этой концепции? Полностью и на все 100%», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее Пашинян назвал приемлемыми предложения Запада по армяно-азербайджанскому урегулированию. По его словам, по одному из вариантов предлагается не концентрироваться на вопросе Нагорного Карабаха, по сути, зафиксировать нынешнее положение в виде некоего статуса-кво и решать вопрос Армения-Азербайджан. «Это приемлемо», — сказал он, выступая на съезде правящей партии «Гражданский договор» (цитата по «Новости Армения»).
31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. Российский президент также подчеркнул, что возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и от заключения мирного договора.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. В мае 2022 г. минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией.
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