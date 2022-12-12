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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля. 

Там уточнили, что особое внимание лидеры стран уделили обеспечению безопасности на границе между Арменией и Азербайджаном, а также обсудили проекты по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

В предыдущий раз Путин и Пашинян встречались лично 9 декабря в рамках саммита ЕАЭС в Бишкеке. Тогда лидеры обсудили товарооборот между двумя странами, а также ситуацию в Нагорном Карабахе и связанные с этим вопросы безопасности. 

Ранее сегодня Путин уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Они также обсудили трехсторонние договоренности и договорились о дальнейших контактах. 

​​В конце октября Путин, Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие. 

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан согласовали только один пункт мирного договора

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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