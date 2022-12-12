Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.
Там уточнили, что особое внимание лидеры стран уделили обеспечению безопасности на границе между Арменией и Азербайджаном, а также обсудили проекты по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
В предыдущий раз Путин и Пашинян встречались лично 9 декабря в рамках саммита ЕАЭС в Бишкеке. Тогда лидеры обсудили товарооборот между двумя странами, а также ситуацию в Нагорном Карабахе и связанные с этим вопросы безопасности.
Ранее сегодня Путин уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Они также обсудили трехсторонние договоренности и договорились о дальнейших контактах.
В конце октября Путин, Алиев и Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, где договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.