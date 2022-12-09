Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкек

Накануне в пресс-службе Кремля анонсировали поездку главы государства в Киргизию. Там отметили, что в рамках этой встречи планируется обсудить вопросы деятельности ЕАЭС, «наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг». Предполагается, что также будут приняты несколько решений в сфере энергетики и торговли.