Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкек
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке, пишут «РИА Новости».
Накануне в пресс-службе Кремля анонсировали поездку главы государства в Киргизию. Там отметили, что в рамках этой встречи планируется обсудить вопросы деятельности ЕАЭС, «наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг». Предполагается, что также будут приняты несколько решений в сфере энергетики и торговли.
В следующем году председательствовать в ЕАЭС будет Россия. Путин изложит основные «приоритеты своего предстоящего председательства». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, среди основных приоритетов — укрепление технологического суверенитета, широкое внедрение информационных технологий в различные отрасли и наращивание инвестиционного сотрудничества.
Сегодня, 9 декабря, в Бишкеке пройдет саммит ЕАЭС в узком и расширенном форматах. Ранее Ушаков сообщил, что в саммите примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, а также глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов и по видеосвязи – премьер Кубы Мануэль Марреро Крус. Обе эти страны имеют статус наблюдателя.
Ушаков также отметил, что на полях саммита у Путина запланирована встреча с Пашиняном.
Саммит ЕАЭС проходит второй раз в год, в предыдущий раз заседание прошло в онлайн-формате 27 мая.
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