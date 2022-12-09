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Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкек

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке, пишут «РИА Новости».

Накануне в пресс-службе Кремля анонсировали поездку главы государства в Киргизию. Там отметили, что в рамках этой встречи планируется обсудить вопросы деятельности ЕАЭС, «наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг». Предполагается, что также будут приняты несколько решений в сфере энергетики и торговли.

В следующем году председательствовать в ЕАЭС будет Россия. Путин изложит основные «приоритеты своего предстоящего председательства». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, среди основных приоритетов — укрепление технологического суверенитета, широкое внедрение информационных технологий в различные отрасли и наращивание инвестиционного сотрудничества.

Сегодня, 9 декабря, в Бишкеке пройдет саммит ЕАЭС в узком и расширенном форматах. Ранее Ушаков сообщил, что в саммите примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, а также глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов и по видеосвязи – премьер Кубы Мануэль Марреро Крус. Обе эти страны имеют статус наблюдателя.

Ушаков также отметил, что на полях саммита у Путина запланирована встреча с Пашиняном.

Саммит ЕАЭС проходит второй раз в год, в предыдущий раз заседание прошло в онлайн-формате 27 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных