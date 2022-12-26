Путин заявил о разногласиях и возросших угрозах безопасности на пространстве СНГ

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил страны СНГ о возможных провокациях со стороны Запада. Он отметил, что к такому сценарию нужно быть готовыми. «События недавние в Казахстане, Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — подчеркнул белорусский лидер.