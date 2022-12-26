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Путин заявил о разногласиях и возросших угрозах безопасности на пространстве СНГ

Ведомости

Перед странами СНГ растет число вызовов, также увеличиваются угрозы безопасности и возникают разногласия внутри содружества. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. 

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами - участниками содружества также возникают разногласия», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что страны СНГ «готовы и будут сотрудничать». По его словам, в случае возникновения проблемных вопросов государства стараются решать их сообща и «оказывают друг другу товарищескую помощь». Президент РФ добавил, что декабрьская встреча в Санкт-Петербурге подтверждает желание стран развивать сотрудничество дальше.

Путин обращал внимание лидеров стран СНГ на угрозы безопасности содружества еще в сентябре. В ходе встречи с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ российский президент обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. В пример он привел конфликт между Россией и Украиной, а также обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ». 

На неформальном саммите глав стран СНГ в начале октября Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ. Он также указал не только на украинский кризис, но и на конфликты «между другими близкими государствами постсоветского пространства». 

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил страны СНГ о возможных провокациях со стороны Запада. Он отметил, что к такому сценарию нужно быть готовыми. «События недавние в Казахстане, Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — подчеркнул белорусский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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