Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток»
Тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах «Северный поток», заявил президент РФ Владимир Путин.
«Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует», — заявил глава государства на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»)
В ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин.
В конце октября Путин сообщил, что «Газпром» получил допуск и смог провести обследование района, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». Он подчеркивал, что это инцидент является очевидным терактом. По его словам, теракт на «Северных потоках» в корне подрывает интересы европейцев, однако они «рот закрыли и молчат, будто так оно и надо».
В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Тогда в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.