Путин обвинил Запад в организации диверсий на газопроводах
Президент России Владимир Путин обвинил англосаксов в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Об этом он заявил на церемонии принятия в состав России новых территорий, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.
«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — подчеркнул президент.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки из трубопроводов зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.
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