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Нарышкин заявил о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

Ведомости

Служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта», – приводит его слова ТАСС.

Нарышкин считает, что Запад сейчас пытается скрыть организаторов и исполнителей этого теракта. 

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что сразу после взрывов на газопроводах Запад развернул активную кампанию по поиску виновных, однако выгодны аварии на «Северных потоках» в первую очередь США.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, допустил, что аварии могут быть терактами. 28 сентября Генпрокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах, расследование будет вести ФСБ. 

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.

Ранее по теме: Путин рассказал Эрдогану о планах обсудить диверсии на «Северных потоках» в СБ ООН

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». Пентагон в свою очередь отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. 

По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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