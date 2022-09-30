Нарышкин заявил о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.