Патрушев назвал США главным выгодополучателем от аварий на «Северных потоках»
Взрывы на двух газопроводах «Северного потока» выгодны в первую очередь США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ.
«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», – приводит его слова «РИА Новости».
По мнению Патрушева, необходимы скоординированные усилия для разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». На любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников альянс пообещал дать «единый и решительный ответ».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
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