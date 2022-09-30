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Патрушев назвал США главным выгодополучателем от аварий на «Северных потоках»

Ведомости

Взрывы на двух газопроводах «Северного потока» выгодны в первую очередь США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», – приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Патрушева, необходимы скоординированные усилия для разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». На любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников альянс пообещал дать «единый и решительный ответ».

Пентагон в свою очередь отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, допустил, что аварии могут быть терактами. 

В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных