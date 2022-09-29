Песков назвал терактом аварии на газопроводах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что произошедшее на двух газопроводах «Северного потока» является терактом.
«Вместе с тем беспрецедентный характер вот этого события (похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне), конечно, требует очень активного энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — сказал он.
Песков также добавил, что произошедшее на двух газопроводах требует возможного сотрудничества России и США в расследовании инцидента, хотя контакты по линии органов безопасности в странах отсутствуют.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.
Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в своем аккаунте в Twitter поблагодарил США за повреждение «Северного потока». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах. Позже Захарова рассказала, что США долгие годы преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе. На это в Белом доме ответили, что США никогда не угрожали уничтожением газопровода — речь шла о недопущении объекта в эксплуатацию.
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
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