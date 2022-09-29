Песков назвал терактом аварии на газопроводах

Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в своем аккаунте в Twitter поблагодарил США за повреждение «Северного потока». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах. Позже Захарова рассказала, что США долгие годы преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе. На это в Белом доме ответили, что США никогда не угрожали уничтожением газопровода — речь шла о недопущении объекта в эксплуатацию.