СМИ: Швеция обнаружила четвертую утечку газа из «Северного потока»
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа в трубопроводе «Северный поток», об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
На каком именно газопроводе была выявлена новая утечка, не уточняется. В издании подчеркнули, что два из четырех прорывов находятся в шведской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Утечки были зафиксированы в ИЭЗ Дании и Швеции.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
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