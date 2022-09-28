Tagesspiegel: в ФРГ боятся, что «Северный поток» никогда не введут в эксплуатацию после ЧП

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».