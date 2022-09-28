Tagesspiegel: в ФРГ боятся, что «Северный поток» никогда не введут в эксплуатацию после ЧП
Службы безопасности Германии выразили обеспокоенность тем, что обе нитки газопровода «Северный поток — 1» никогда нельзя будет использовать из-за попавшей в них морской воды, об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.
«Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», — сказано в сообщении.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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