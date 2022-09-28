Песков назвал глупыми заявления о причастности России к авариям на «Северных потоках»

Песков отметил, что от сложившейся ситуации пострадали все. В частности, Россия «лишилась маршрутов поставки газа в Европу». Авария на «Северном потоке» также не принесет ничего, кроме ущерба, и европейским государствам. «Мало того, что они платят очень серьезную цену за свои недальновидные решения (я имею в виду вот эти санкции оголтелые), но теперь еще они стоят с точки зрения будущего развития своей промышленности, ее рентабельности и конкурентоспособности», — сказал Песков.