Песков назвал глупыми заявления о причастности России к авариям на «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «глупыми» и «абсурдными» предположения о том, что аварии на двух газопроводах «Северный поток» были спровоцированы Россией.
«Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторяю: предсказуемо глупо и абсурдно. Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки «Северного потока – 2» заполнены газом, все системы собственно готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа, <...> она уже была запланирована для наших внутренних балансов», — сказал он.
Песков отметил, что от сложившейся ситуации пострадали все. В частности, Россия «лишилась маршрутов поставки газа в Европу». Авария на «Северном потоке» также не принесет ничего, кроме ущерба, и европейским государствам. «Мало того, что они платят очень серьезную цену за свои недальновидные решения (я имею в виду вот эти санкции оголтелые), но теперь еще они стоят с точки зрения будущего развития своей промышленности, ее рентабельности и конкурентоспособности», — сказал Песков.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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